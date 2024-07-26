Украина - Марокко: букмекеры оценили шансы команд на Олимпиаде-2024

Сине-желтые проведут дуэль против Атласских львов

В субботу, 27 июля, сборная Украины U-23 сыграют поединок против Марокко в рамках второго тура группового этапа на Олимпийском футбольном турнире. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Марокко.

По мнению букмекеров, марокканские футболисты являются безоговорочными фаворитами встречи. Об этом сообщает Favbet. На победу Сине-желтых можно сделать ставку с коэффициентом 4,95. В то же время триумф Атласских львов более вероятен — коэффициент 1,90.

Прогноз букмекеров на матч Олимпиады-2024 Украина — Марокко.

Favbet: (победа Украины 4,95 — ничья 3,60 — победа Марокко 1,90)

William Hill: (4,00 — 3,50 — 1,75)

Bwin: (4,33 — 3,50 — 1,80)

Матч Украина — Марокко состоится в Сент-Этьене. Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть игру в прямом эфире.

Отметим, Марокко в первом туре со скандалом обыграло команду Аргентины (2:1), а украинцы проиграли Ираку (1:2).

Напомним, сборная Украины на молодежном Евро-2023 U-21 попала в топ-4 лучших команд. На групповой стадии турнира наша "молодежка" встречалась с Испанией (2:2), переиграла Хорватию (2:0) и минимально одолела Румынию (1:0). В четвертьфинале турнира Сине-желтые выбили Францию (3:1), а в полуфинале уступили Испании (1:5). Таким образом, украинская футбольная команда впервые в истории квалифицировалась на Олимпийские игры.