Українець Куліш виграв "срібло" на Олімпіаді у Парижі

Українець блискуче провів змагання

У четвер, 1 серпня, 31-річний українець Сергій Куліш виступив у фіналі Олімпійських ігор у стрільбі з дрібнокаліберної гвинтівки з 50 м із трьох положень. Напередодні Україна виграла свою першу медаль на Іграх-2024.

Змагання, що проходили у центрі стрільби Шатору, завершилися перемогою китайця Лю Юкуня. Про це повідомляє "Телеграф". "Срібло" виграв Сергій Куліш, а "бронза" дісталася Свапніле Кусале з Індії.

Додамо, що на Олімпіаді в Парижі Куліш не зумів подолати кваліфікацію у стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 м, посівши у відборі 27 місце. Зазначимо, Сергій є срібним призером Олімпіади-2016 у Ріо-де-Жанейро у цій дисципліні. У кваліфікації стрільби з дрібнокаліберної гвинтівки з 50 м із трьох положень українець показав третій результат. Куліш виступив на третій Олімпіаді поспіль.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх у Парижі проходить шостий змагальний день. Українці ще поборються за медалі цього дня, щоправда, шанси на нагороду в інших наших атлетів невеликі. Додамо, що у медальному заліку Олімпіади-2024 лідирує Китай.