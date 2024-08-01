"Батя на розслабоні": турецький медаліст Олімпіади став зіркою мережі. Зібрали для вас найсмішніше

Юсуф Дікеч є відставним унтер-офіцером турецької жандармерії

Турецький спортсмен у дисципліні "стрілянина з пневматичного пістолета" з 10 метрів у міксті Юсуф Дікеч заробив срібну медаль на Олімпіаді у Парижі. Він здивував світову спільноту своїм невимушеним підходом до змагання.

Справа в тому, що 51-річний стрілок вийшов на змагання без спеціального обмундирування, хоча спортсменам дозволено використовувати різні пристрої для полегшення стрільби (антиблікові лінзи, навушники — ред.). "Телеграф" зробив добірку реакцій користувачів мережі на виступ Юсуфа Дікеча.

Наприклад, запорізький підприємець Макс Іванищев так прокоментував виступ спортсмена у своєму Фейсбуці: "Поки всі збірні відправляють повністю екіпірованих професійних спортсменів, від Туреччини виступив, здавалося б, звичайний 51-річний батя на розслабоні, без спеціальних лінз і навушників, а просто в звичайних окулярах, тримаючи при цьому руку в кишені.".

Журналист Костянтин Андриюк коментиючи приголомшливу перемогу написав: "Туреччина прислала ганфайтера ( той, хто побувала в багатьох перестрілках — ред,) на Олімпіаду?". Та пожартував: "Зустрічайте, турецький старший прапорщик — Юсуф Дікеч Варол Комутанім".

Жарт про "турецького старшого прапорщика" підхопив і прес-аташе в ФК "Скорук" Дмитро Москаленко.

Українська спеціалістка з копірайтингу Еліна Слободянюк теж не залиши без уваги перемогу турецького спортсмена-стрільця.

"Юсуф Дікеч — дядечко середнього віку на рослабоні, без спец окулярів та навушників — завоював СРІБЛО! Це не про спорт, а про фаховість: він офіцер турецької жандармерії.", — написала вона в Фейсбуці.

Ось ще приклад реакції користувачів мережі:

Варто зазначити, що Юсуф Дікеч є відставним унтер-офіцером турецької жандармерії та членом спортивного клубу Jandarma Gücü.

Він кілька разів ставав чемпіоном Туреччини та є національним рекордсменом у різних категоріях стрілянини з пістолета. 2006 року Юсуф Дікеч встановив новий світовий рекорд у стрільбі з пневматичного пістолета на 25 метрів. Також виграв бронзову медаль у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів у фіналі Кубка світу ISSF 2012 року, що відбувся у Таїланді.

Нагадаємо, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх побила світовий рекорд у секторі для стрибків у висоту на етапі "Діамантової ліги" у Парижі. Після цього на спортсменку несподівано наїхав мер Дніпра Борис Філатов, проте він одразу отримав жорстку відповідь.