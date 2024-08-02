"Емінема" помітили на Олімпіаді: двійник репера виступає за Італію (фото)

У мережі помітили схожість між спортсменом та репером

На Олімпійських іграх у Парижі глядачі помітили схожість італійського лучника Мауро Несполі з американським репером Маршаллом Брюсом Метерсом III (Емінем). Спортсмен став зіркою мережі, але не завдяки своїм спортивним досягненням.

Про це повідомляє The Mirror. У мережі жартують, що знаменитість веде подвійне життя і бере участь в Олімпійських іграх.

На Іграх-2024 Мауро встиг виступити у командному турнірі лучників. Італія дійшла до чвертьфіналу турніру, де поступилася Франції — 2:6, "золото" взяли південнокорейські стрілки. На турнірі Несполі засвітився у синій футболці збірної Італії, а також у білій панамі із символікою країни. Коли італієць цілився по мішені, він спохмурнів і ставав схожим на відомого американця ще більше. У результаті в мережі прозвали Мауро "італійським Емінемом".

Зазначимо, що Несполі є дуже успішним лучником. Він є олімпійським чемпіоном та срібним призером у команді, а також віцечемпіоном Ігор-2020 в індивідуальній першості.

Нагадаємо, українські лучники вилетіли з індивідуальних змагань. Нагадаємо, за підсумками 6 ігрових днів на Олімпіаді-2024 українці зуміли здобути дві медалі. Першу нагороду Україні принесла шаблістка Ольга Харлан, а другу – стрілець Сергій Куліш.