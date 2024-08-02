Олімпіада об'єднує: українська спортсменка стала героїнею дня на сербському ТБ (фото)

Юлія Левченко підтримала Ангеліну Топіч

На олімпійських іграх у Парижі відбувся зворушливий момент. Українська легкоатлетка Юлія Левченко підтримала сербську колегу Ангеліну Топіч, яка отримала травму під час кваліфікації у секторі для стрибків у висоту.

Момент потрапив у трансляцію сербського телеканалу. Про це повідомляє "Сербія в Україні" у Facebook.

"Знову трохи про спорт.

Сьогодні відбулися кваліфікації у легкій атлетиці на Олімпійських іграх у дисципліні стрибки у висоту.

Спортсменка збірної Сербії Ангеліна Топіч, попри травму, змогла вийти у фінал.

Після кваліфікації зі сльозами та болем вона давала інтерв’ю Радіотелебаченню Сербії, і в якийсь момент ззаду до неї підійшла гравець збірної України Левчеко, обійняла та поцілувала зі словами: "Вона чемпіонка", — йдеться у повідомленні.

Травма Ангелини Топіч

Додамо, що сама Левченко не зуміла вийти у фінал олімпійського турніру, але знайшла сили підтримати колегу. Україну у цій дисципліні у фіналі представлять Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко.

Нагадаємо, за підсумками шести ігрових днів на Олімпіаді-2024 українці зуміли виграти дві медалі. Першу нагороду Україні принесла шаблістка Ольга Харлан, а другу – стрілець Сергій Куліш.