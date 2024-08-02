Український спортсмен після провалу на Олімпіаді задумався про захист батьківщини

Спортсмен є військовослужбовцем ЗСУ

Представник України на олімпійському турнірі зі спортивної ходьби Ігор Главан назвав свій виступ на Іграх у Парижі провальним, а також розповів про плани. Українець на Олімпіаді-2024 посів 40-е місце.

Відповідний коментар Главана наводить "Суспільне Спорт". Спортсмен зазначив, що після Ігор вирушить у військову частину і, можливо, стане на захист батьківщини.

"Олімпіада-2028? Не знаю, чесно кажучи, як буде далі. Найближчі плани? Оскільки я військовослужбовець Збройних сил України, то гадаю, що поїду до військової частини. А там уже буде видно. Можливо, піду захищати нашу Україну від ворога — будемо бачити. Я готовий до будь-якого розвитку подій: займатися спортом чи захищати Україну. Вважаю це за честь".

"Виступ невдалий, це однозначно, нема чого лукавити. Дуже багато спортсменів є, які, на жаль, вже не можуть виступати, багатьох вже немає. Багато хто не може виїжджати на змагання. Вдячний тим, хто захищає нашу Україну, воїнам та спортсменам, що боронять нашу Україну. Можливо, й самому доведеться йти боронити", — заявив Главан.

Нагадаємо, за підсумками шести ігрових днів на Олімпіаді-2024 українці зуміли здобути дві медалі. Першу нагороду Україні принесла шаблістка Ольга Харлан, а другу – стрілець Сергій Куліш.