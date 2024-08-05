"Найгірша Олімпіада": український спортсмен розніс організаторів Ігор

Спортсмен розкритикував організаторів Олімпіади у Парижі

Український стрілець Павло Коростильов зізнався, що отруївся напередодні свого фіналу Олімпійських ігор у швидкій стрільбі з малокаліберного пістолета на 25 м. Українець посів підсумкове 5 місце на Іграх.

Відповідний коментар Коростильова наводить "Суспільне Спорт". Павло розповів, що в олімпійській їдальні їх годували з погано помитого посуду, а в іншій дисципліні організатори не включили кондиціонер у тирі.

"Емоції? Не знаю, навіть. Вчора [4 серпня] отруївся у селищі і все. Досі [погано себе почуваю].

Враження від Олімпіади у порівнянні з попередніми? Набагато гірша. В усьому. По організації, тиру, що нас взагалі запхали сюди [місто Шатору, біля 300 км від Парижа], хоча могли б у Парижі зробити тир. У Токіо ж зробили і там все було краще. Тут навіть у селищі, коли береш посуд, то бачиш, що її від минулого разу не відмили. Наприклад, коли на 10 метрах виступали, то навіть кондиціонер [не вмикали]. Було дуже спекотно", — сказав Коростильов.

Наразі на Олімпіаді в Парижі українці зуміли виграти сім медалей. Першу нагороду Україні принесла шаблістка Ольга Харлан, а другу – стрілець Сергій Куліш. Після цього українські фехтувальники виграли "золото" у команді. Четверту та п’яту нагороду Україні принесли легкоатлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, які у секторі для стрибків у висоту зуміли завоювати "золото" та "бронзу" відповідно. Ще одну медаль у легкій атлетиці Синьо-жовтим приніс метальник молота Михайло Кохан. Сьому нагороду виграв гімнаст Ілля Ковтун, який вдало виступив на паралельних брусах.