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Борець Насібов гарантував медаль Україні, Беленюк боротиметься за "бронзу"

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Жан Беленюк та Парвіз Насібов Новина оновлена 07 серпня 2024, 20:36
Жан Беленюк та Парвіз Насібов. Фото Getty Images

У Парижі стартували досвідчені українські борці

У середу, 7 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі відбулися півфінали у греко-римській боротьбі. У категоріях до 67 кг та 87 кг виступили українські борці Парвіз Насімов та Жан Беленюк відповідно.

Першим на килим вийшов Насібов. Про це повідомляє "Телеграф".

Парвіз у 1/2 фіналу олімпійського турніру зустрівся з Хасратом Джаваровим (Азербайджан). Поєдинок завершився перемогою українця з рахунком 3:3 (за рахунок останньої активної дії). Українець вийде на бій за "золото" 8 серпня.

Нагадаємо, Парвіз, який є срібним призером Ігор у Токіо, на старті турніру переміг Мате Немеша (Сербія) — 3:2, після чого здолав Амантура Ісмаїлова (Киргизія) — 7:6.

Беленюк у 1/2 фіналу зустрівся з Алірезом Мохмадіпіані (Іран). Поєдинок завершився перемогою іранця з рахунком 3:3 (за рахунок останньої активної дії). Українець 8 серпня вийде на дуель за "бронзу".

Беленюк на старті олімпійського турніру пройшов Цянь Хайтао (Китай) — 7:1, після чого впорався з Нурсултаном Турсиновим (Казахстан) — 7:3.

Наразі на Олімпіаді в Парижі українці зуміли виграти сім медалей. Першу нагороду Україні принесла шаблістка Ольга Харлан, а другу – стрілець Сергій Куліш. Після цього українські фехтувальники виграли "золото" у команді. Четверту та п’яту нагороду Україні принесли легкоатлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, які у секторі для стрибків у висоту зуміли завоювати "золото" та "бронзу" відповідно. Ще одну медаль у легкій атлетиці Синьо-жовтим приніс метальник молота Михайло Кохан. Сьому нагороду виграв гімнаст Ілля Ковтун, який вдало виступив на паралельних брусах.

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#Олімпійські ігри #Олімпіада #Париж-2024