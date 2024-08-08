Боксер Хижняк приніс Україні третє "золото" Олімпіади (відео)

Український боксер завоював другу медаль Олімпійських ігор у кар’єрі

У середу, 7 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі відбулося кілька фінальних поєдинків у боксі. У ваговій категорії до 80 кг у вирішальному поєдинку виступив українець Олександр Хижняк.

У фіналі Хижняк зустрівся з казахстанським боксером Нурбеком Рахатули Оралбаєм. Поєдинок проходив три раунди та завершився перемогою Хижняка роздільним рішенням суддів. Про це повідомляє "Телеграф".

Олександр до цього перемагав на чемпіонатах світу та Європи, Європейських іграх, а на Іграх-2020 у Токіо взяв лише "срібло" через безглузду помилку у фіналі. У Парижі український боксер переміг колишнього українця Філіпа Акілова (Угорщина), потім упорався з бразильцем Вандерлеєм Де Соузою Перейрою, після чого пройшов дворазового олімпійського чемпіона Арлена Лопеса з Куби.

На Олімпіаді в Парижі українці наразі зуміли виграти 8 медалей. Першу нагороду Україні принесла шаблістка Ольга Харлан, а другу – стрілець Сергій Куліш. Після цього українські фехтувальники виграли "золото" у команді. Четверту та п’яту нагороду Україні принесли легкоатлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, які у секторі для стрибків у висоту зуміли завоювати "золото" та "бронзу" відповідно. Ще одну медаль у легкій атлетиці Синьо-жовтим приніс метальник молота Михайло Кохан. Сьому нагороду виграв гімнаст Ілля Ковтун, який вдало виступив на паралельних брусах.