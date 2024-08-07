Українка Лівач випадково потрапила до бронзового фіналу на Олімпіаді, але шансом не скористалася

Українська борчиня, не вигравши жодного бою на Іграх, потрапила у матч за "бронзу"

У середу, 7 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі відбулися вирішальні поєдинки у жіночій боротьбі у ваговій категорії до 50 кг. Україну на олімпійському турнірі представляла Оксана Лівач.

Лівач у півфіналі Ігор зустрілася з японкою Юї Сусакі. Поєдинок завершився перемогою японки — 0:10. Про це повідомляє "Телеграф".

Додамо, Оксана потрапила до поєдинку за "бронзу" волею випадку. По-перше, українці пощастило, що після поразки у 1/8 фіналу від Вінеш Пхогат з Індії та дійшла до фіналу турніру. Таким чином, українка потрапила до втішних сутичок. Неймовірно, але наступного дня представниця Індії не змогла вкластися у ліміт вагової категорії, через що її дискваліфікували. У результаті українка потрапила до "бронзового" поєдинку напряму.

Напередодні український борець Парвіз Насібов гарантував Україні медаль у греко-римській боротьбі. Жан Беленюк боротиметься за "бронзу".

На Олімпіаді в Парижі українці на зараз зуміли виграти сім медалей. Першу нагороду Україні принесла шаблістка Ольга Харлан, а другу – стрілець Сергій Куліш. Після цього українські фехтувальники виграли "золото" у команді. Четверту та п’яту нагороду Україні принесли легкоатлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, які у секторі для стрибків у висоту зуміли завоювати "золото" та "бронзу" відповідно. Ще одну медаль у легкій атлетиці Синьо-жовтим приніс метальник молота Михайло Кохан. Сьому нагороду виграв гімнаст Ілля Ковтун, який вдало виступив на паралельних брусах.