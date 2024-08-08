Борець Насібов приніс Україні "срібло" на Олімпіаді

Український борець двічі поспіль вийшов у фінал Олімпійських ігор

На Олімпійських іграх у Парижі відбувся чоловічий фінал у греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 67 кг. У вирішальному поєдинку Україну представляв Парвіз Насібов.

Насібов на "Арені Шан-де-Марс" у фіналі зустрівся з іранським борцем Саїдом Есмаїлі Лейвесі. Поєдинок завершився перемогою іранця з рахунком 6:5. Про це повідомляє "Телеграф".

Нагадаємо, Парвіз, який уже брав "срібло" на Олімпіаді в Токіо, на старті турніру переміг Мате Немеша (Сербія) — 3:2, після чого здолав Амантура Ісмаїлова (Киргизія) — 7:6. У півфіналі Насібов здолав Хасрата Джаварова з Азербайджану — 3*-3.

Таким чином, на Олімпіаді у Парижі українці зуміли виграти 9 медалей. Першу нагороду Україні принесла шаблістка Ольга Харлан, а другу – стрілець Сергій Куліш. Після цього українські фехтувальники виграли "золото" у команді. Четверту та п’яту нагороду Україні принесли легкоатлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, які у секторі для стрибків у висоту зуміли завоювати "золото" та "бронзу" відповідно. Ще одну медаль у легкій атлетиці Синьо-жовтим приніс метальник молота Михайло Кохан. Сьому нагороду виграв гімнаст Ілля Ковтун, який вдало виступив на паралельних брусах. Третю золоту медаль до скарбнички Синьо-жовтих додав боксер Олександр Хижняк.