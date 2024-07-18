Провал на Євро-2024 боляче відгукнеться збірній України у відборі на ЧС-2026

Синьо-жовті ускладнили собі шлях на ЧС-2026, щоправда, ситуацію ще можна виправити

Збірна України з футболу не зуміла вийти із групи на чемпіонаті Європи-2024 з футболу. Наша команда посіла останнє, четверте місце у квартеті.

Це призвело до того, що головна команда країни випала із топ-12 рейтингу збірних УЄФА. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ) на своєму офіційному сайті.

У рейтингу ФІФА збірна України опустилася на 25-е місце, а у рейтингу УЄФА — на 13-те. Таким чином, під час жеребкування групового етапу відбору на ЧС-2026 Синьо-жовті випали з першого кошика. З другого кошика значно важче вийти на Мундіаль напряму, адже є ризик отримати в суперники одну з топ-збірних. Додамо, що команди, які займуть другі місця у групах, гратимуть у плей-оф за місце на ЧС-2026.

Україна — 13-а у рейтингу ФІФА серед європейських команд

Проте ситуацію ще можна виправити. Для цього Україні необхідно чудово виступити в Лізі націй УЄФА, а нашим конкурентам (Австрія та Данія) провалитися на турнірі.

З розкладом матчів збірної України у Лізі націй можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Напередодні стало відомо про конфлікт між тренером та футболістом усередині нашої команди перед ЧЄ-2024.