Роналду попрощався з Євро-2024, програвши Франції у серії пенальті (відео)

Франція крокує далі, КріРо та Компанія залишають турнір

У п’ятницю, 5 липня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу пройшли перші поєдинки 1/4 фіналу. Збірна Португалії зіграла із Францією.

Зустріч, що проходила у Гамбурзі на "Фолькспаркштадіоні", завершилася з рахунком 0:0 (5:3 за пенальті) на користь Франції. Про це повідомляє "Телеграф".

Французи та португальці провели гру у феноменальному темпі і з великою кількістю гольових моментів, якщо говорити про другий тайм. Проте 90 хвилин не вистачило командам, щоб визначити найсильнішого. В овертаймах глядачі голів також не побачили, а тому все вирішувалося у серії післяматчевих пенальті. У футбольній лотереї більш везучими виявилися французи. У португальців 11-метровий не реалізував Жоау Фелікс.

Таким чином, Франція у півфіналі ЧЄ-2024 зіграє проти Іспанії. Цей поєдинок заплановано на 9 липня.

Повний відеоогляд матчу Португалія-Франція:

Нагадаємо, на Євро-2024 з футболу Португалія достроково виграла свою групу, обігравши Чехію (2:1) та Туреччину (3:0), поступившись Грузії (0:2). У першому раунді плей-оф Селесао лише в серії пенальті пройшли Словенію (0:0, 3:0 за пенальті).

На груповій стадії турніру французи обіграли Австрію (1:0), зіграли внічию з Нідерландами (0:0) та Польщею (1:1), а в 1/8 фіналу пройшли Бельгію (1:0). Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу можна на сайті "Телеграф".