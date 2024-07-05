Значущість Роналду для збірної Португалії на Євро поставили під сумнів

Гравець не може стабільно виступати на високому рівні через вік

Кріштіану Роналду ледь не став одним із антигероїв матчу 1/8 фіналу Португалія — Словенія, в якому не реалізував пенальті в додатковий час, на 105-й хвилині гри. Щоправда, у серії пенальті він свій шанс реалізував, а збірна Португалії виграла завдяки блискучій грі воротаря Діого Кошти — 3:0.

Тим не менш, гра Роналду та його сльози після незабитого пенальті поставили під питання його місце у стартовому складі команди. Нехай і 54% португальських уболівальників хочуть, щоб він вийшов у стартовому складі у чвертьфіналі проти Франції, повідомляє ВВС.

"Цей матч і турнір загалом відрізняються від усього, що було раніше у його блискучій кар’єрі. У 39 років здавалося, що єдиний противник, якого він так намагався випередити — час, нарешті наздогнав його. Будучи головною зіркою збірної Португалії протягом останніх двох десятиліть, завойовуючи трофеї і зумівши змінити сприйняття команди, яка раніше була відомою на батьківщині своїм програшним менталітетом, Роналду досі не забив голів на Євро-2024", — зазначає видання.

Навіть його груба помилка у Франкфурті, у грі Португалія — Словенія, не вплинула на впевненість уболівальників та португальської преси, яка все ще хоче бачити зіркового гравця у складі команди.

"Якщо і є що витягти з цього, то це глибоку людяність моменту. У Роналду є справжність вуличного хлопчика, — зазначає Енріке Рапозо, оглядач газети Expresso. — Якщо ви стежите за його кар’єрою, ви знаєте, що він завжди плакав від радості чи розчарування, не боячись викриття, що робить його такою безпрецедентною медіа-зіркою".

У свою чергу, редактор газети Record Бернардо Рібейро, зазначає: "Я не знаю, що змусило Роналду плакати — чи то плачуча мати, чи невдача у збірній, чи невдача в ньому самому. Яка б не була причина, їх усіх можна зрозуміти, Тому що навіть самий егоїстичний з них показує нам те, що ми знали вже багато років. На краще чи на гірше, він — конкурентоспроможний гравець".

Втім, незважаючи на те, що зараз португальці співчують його сльозам, є відчуття, що такий менталітет більше не допомагає команді, як раніше. У матчі зі Словенією Роналду завдав 20 ударів по воротах — найбільше з гравців на турнірі, але так і не зміг забити. Як і в інших іграх, взявши участь у всіх матчах Євро. А його удар зі штрафного з лівого флангу в матчі зі Словенією лише посилив враження, що він влаштовує власне шоу у спробі стати найвіковішим бомбардиром та першим гравцем, який забивав на шести різних Євро.

Тренер Роберто Мартінес, який очолює команду вже 18 місяців — або 20 ігор, також піддався критиці за те, що не справляється із ситуацією. "Йому треба перестати поводитися як дипломат з веселкою в очах", — каже оглядач TSF Radio Томаш та Кунья. — Роналду розпочав усі ігри в стартовому складі, і команда явно шукає його в завершальній зоні, але фізично він уже не той, і ви також можете бачити, що якщо він не може відзначитися, це психологічно впливає на нього.

Це робота тренера – награвати інших гравців. Де ще ви побачите 39-річного гравця, який грає чотири матчі за два тижні під час змагань у липні? Чи 120 хвилин у матчі раунду 1/8 фіналу? Ніде більше".

Як повідомляв "Телеграф", матч 1/4 фіналу Євро-2024 Португалія — Франція відбудеться у п’ятницю, 5 липня. Початок гри о 22.00 за київським часом.