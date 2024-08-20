Мбаппе може згубити європейський гранд: що сталося

Футболіст може влаштувати великі проблеми своїй колишній команді

Форвард "Реала" Кіліан Мбаппе, який на Євро-2024 грав зі зламаним носом, вважає, що його колишня команда ПСЖ не виплатила йому зарплату в повному обсязі. Футболіст цього літа перейшов у табір Вершкових, за яких він вболіває з дитинства.

Кіліан звернувся до юридичної комісії Професійної футбольної ліги (LFP), а також до Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) через Федерацію футболу Франції (FFF), щоб отримати гроші, які йому заборгував ПСЖ. Про це повідомляє Le Monde.

За інформацією джерела, нападник збірної Франції хоче отримати від парижан близько 55 млн євро до сплати податків. Це заробітна плата гравця за 3 місяці, включаючи бонуси.

Видання зазначає, що ПСЖ загрожують серйозні санкції, якщо ці звинувачення будуть обґрунтовані. LFP може заборонити французькому суперклубу підписувати нових гравців, а УЄФА може заборонити парижанам брати участь у єврокубках.

Нагадаємо, збірна Франції на Євро-2024 дійшла до півфіналу, де програла Іспанії. А на Кубку Америки стався скандал через пісеньку аргентинців про французів.