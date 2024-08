Українська спортсменка в яскравому купальнику блиснула довжелезними ногами (фото)

Легкоатлетка вирушила на "перезавантаження"

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко після тяжкого сезону вирушила відпочивати. На жаль, на Олімпійських іграх у Парижі українка підійшла до змагань не в найкращій формі, не зумівши подолати кваліфікацію.

Юлія на своїй сторінці в Instagram поділилася гарячим знімком у купальнику. Спортсменка наголосила, що іноді атлетів відправляють відпочивати примусово для "перезавантаження".

"Якщо ви бачите спортсмена в купальнику в Instagram, це означає тільки одне — його відправили на перезавантаження, можливо, навіть примусово.

Тому Welcome to the Offseason Stories.

Відкриття у тому, що відпочивати теж треба вчитися, мозок саботує, хоче тренуватися, змагатися і по колу. Але це трохи згодом!

Усіх цьом", — написала Юлія.

Юлія Левченко

На фото Юлія позує у яскраво-червоному купальнику. За годину знімок зібрав тисячі вподобайок та десятки коментарів. Користувачі бажають спортсменці добре відпочити й з новими силами підкорювати нові висоти.

Додамо, що спортсменка часто радує свою армію підпиників гарячими образами.

Нагадаємо, перед Олімпіадою в Парижі Левченко посіла третє місце на етапі "Діамантової ліги" у Хожуві (Польща), а ще через деякий час спортсменка вийшла заміж. Обранцем Юлії став багаторазовий чемпіон України з бігу на середні дистанції Юрій Кіщенко.