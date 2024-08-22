Магучіх виграла перший великий турнір після перемоги на Олімпіаді (відео)

Українка продовжує домінувати у своїй дисципліні

У четвер, 22 серпня, українка Ярослава Магучіх перемогла на етапі "Діамантової ліги" у швейцарській Лозанні. Це був перший старт світової рекордсменки після завоювання золотої медалі на Олімпійських іграх у Парижі.

Про це повідомляє World Athletics. Тільки Ярославі підкорилася висота 1.99 м у Лозанні.

"Срібло" та "бронза" дісталися австралійкам Елеанор Паттерсон (1.96 м) та Ніколі Оліслагерс (1.92 м), з якими Магучіх та ще одна українка Ірина Геращенко нещодавно розділили олімпійський п’єдестал у Парижі-2024. До речі, Ірина завершила змагання у Лозанні на 5-му місці з результатом 1,88 м.

Нагадаємо, на етапі "Діамантової ліги" в Парижі Магучіх зуміла перестрибнути планку на висоті 2,10 м, побивши світовий рекорд, який тримався не одне десятиліття. А на Іграх українка запам’яталася своєю надзвичайною холоднокровністю під час змагань. Ярослава "спала" прямо під час фіналу. Пізніше спортивний лікар пояснив поведінку легкоатлетки. Додамо, що Магучіх після Олімпіади задонатила велику суму грошей на ЗСУ, причому зробила це кілька разів.