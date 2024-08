Украинская спортсменка в ярком купальнике блеснула длиннющими ногами (фото)

Легкоатлетка отправилась на "перезагрузку"

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко после тяжелого сезона отправилась отдыхать. К сожалению, на Олимпийских играх в Париже украинка подошла к соревнованиям не в лучшей форме, не сумев преодолеть квалификацию.

Юлия на своей странице в Instagram поделилась горячим снимком в купальнике. Спортсменка отметила, что иногда атлетов отправляют отдыхать принудительно для "перезагрузки".

"Если вы видите спортсмена в купальнике в Instagram, это означает только одно – его отправили на перезагрузку, возможно, даже принудительно.

Поэтому Welcome to the Offseason Stories.

Открытие в том, что отдыхать тоже нужно учиться, мозг саботирует, хочет тренироваться, соревноваться и по кругу. Но это чуть позже!

Всех целую", — написала Юлия.

Юлия Левченко

На фото Юлия позирует в ярко-красном купальнике. За час снимок собрал тысячи лайков и десятки комментариев. пользователи желают спортсменке хорошо отдохнуть и с новыми силами покорять новые высоты.

Добавим, что спортсменка частенько радует свою армию подписчиков горячими образами.

Напомним, перед Олимпиадой в Париже Левченко заняла третье место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Хожуве (Польша), а еще через некоторое время спортсменка вышла замуж. Избранником Юлии стал многократный чемпион Украины по бегу на средние дистанции Юрий Кищенко.