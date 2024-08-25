"Красуня з веслом": українська спортсменка блиснула розкішним декольте на воді (фото)

Легкоатлетка проводить невдалий сезон

Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук відновлюється після невдалого виступу на Олімпійських іграх у Парижі. У Франції українка через травму посіла лише 11-те місце

Відповідний пост стрибунка в довжину опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На знімках Марина позувала на САП-борді із веслом. Для фотосесії спортсменка одягла купальник із глибоким декольте.

"Ловлю останні дні літа", — підписала фото Марина.

За кілька днів фото Марини набрало 20 тисяч вподобайок та десятки захоплених коментарів.

"Яка гарна дівчина з веслом", "Королева літа", "Ідеальна дівчина", — пишуть користувачі.

Марина Бех-Романчук

Нагадаємо, Бех-Романчук регулярно радує свою армію підписників гарячими знімками. За блогом легкоатлетки стежать понад 500 тисяч користувачів. 2023 року Марина ціною травми виграла медаль на етапі Світового легкоатлетичного туру категорії "Gold" у Франції. На жаль, 2024 року травми переслідували українку аж до Олімпіади-2024. Після головного старту 4-річчя Марині поставили незручне питання, за легкоатлетку заступився чоловік Михайло Романчук.