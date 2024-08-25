Українка Кукліновська вперше стала чемпіонкою світу, залишивши позаду росіянку
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Спортсменка вперше перемогла на турнірі такого рівня
У неділю, 25 серпня, українка Людмила Кукліновська стала чемпіонкою світу на змаганнях з веслування на байдарках та каное у Самарканді (Узбекистан). Напередодні "золото" на турнірі виборола ще одна представниця України Людмила Лузан (каное-одиночка, 500 м).
Кукліновська фінішувала першою в байдарці-одиночці на дистанції 200 м. Про це повідомляє "Телеграф".
У фінальній гонці вона випередила нейтральну спортсменку з Росії Анастасію Долгову та Болетт Ньюванг Іверсен із Данії. Додамо, що українка вперше стала чемпіонкою світу. Раніше найбільшим здобутком Людмили була перемога на Європейських іграх-2019.
- Людмила Кукліновська (Україна) – 41,414
- Анастасія Долгова – 42,183
- Болетт Ньюванг Іверсен (Данія) – 42,761
Додамо, що у скарбничці збірної України три нагороди на ЧС-2024 в Узбекистані. Напередодні у Самарканді Юрій Вандюк та Павло Борсук стали бронзовими призерами світової першості у каное-двійці на дистанції 1000 м.
Раніше на ЧС-2024 у Самарканді стався скандал через спірний фініш російського спортсмена. Нагадаємо, українці вибороли лише одну медаль у веслуванні на Олімпійських іграх у Парижі.