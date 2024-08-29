"Кривбас" пропустив 3 голи за 4 хвилини та залишив єврокубки (відео)

Україну в єврокубках представлять лише два клуби

У четвер, 29 серпня, "Кривбас" провів матч-відповідь з "Бетісом" у рамках стикового раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2024/25. У першій грі іспанський клуб здолав українців з рахунком 2:0.

Друга гра, яка відбулася у Севільї на стадіоні "Беніто Вільямарін", завершилася з рахунком 3:0 на користь господарів. Про це повідомляє "Телеграф".

Примітно, що "Бетіс" усі свої голи забив протягом чотирьох хвилин наприкінці першого тайму. За іспанців відзначилися Айтор Руїбаль та Абде Еззальзулі (дубль). Таким чином, саме "Бетіс" вийшов до основного раунду Ліги конференцій, "Кривбас" залишає єврокубки.

Повний відеоогляд матчу буде доступний пізніше.

Нагадаємо, криворізький клуб стартував у єврокубках із 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, де за підсумками двох матчів не зумів пройти чеську "Вікторію" та вилетів у відбір Ліги конференцій.

Таким чином, Україну на груповому етапі єврокубків представлять дві команди — донецький "Шахтар" (Ліга чемпіонів) та київське "Динамо" (Ліга Європи). "Дніпро-1" через фінансові проблеми сезон так і не почав, а "Полісся" не впоралося з "Олімпією" зі Словенії (0:2, 1:2) у відборі ЛК, залишивши турнір у своїй дебютній єврокампанії.