"Кривбас" слідом за "Динамо" програв у єврокубку (відео)

Український клуб поступився у першій грі

У четвер, 22 серпня, "Кривбас" провів перший поєдинок проти "Бетіса" у рамках стикового етапу Ліги конференцій УЄФА сезону 2024/25. До речі, криворізький клуб стартував у відборі Ліги Європи, але зазнав невдачі у 2-му кваліфай-раунді.

Зустріч, яка відбулася у Кошиці (Словаччина) на арені з однойменною назвою, завершилася з рахунком 2:0 на користь "Бетісу". Про це повідомляє "Телеграф".

"Бетіс" забив по голу у кожному з таймів і наблизився до групового етапу ЛК. За іспанців забивали Чіма Авіла та Родрі.

Повний відеоогляд матчу "Кривбас" — "Бетіс" буде доступний тут пізніше.

Гра-відповідь між командами пройде 29 серпня в Севільї. Переможець "дуелі" вийде в груповий етап Ліги конференцій, а той, хто програє, вилетить з єврокубків. Додамо, що жеребкування основного етапу ЛК відбудеться 30 серпня.

Нагадаємо, криворізький клуб стартував у єврокубках із 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, де за підсумками двох матчів не зумів пройти чеську "Вікторію" та вилетів у відбір Ліги конференцій. Україну на груповому етапі єврокубків представлять як мінімум дві команди — донецький "Шахтар" (Ліга чемпіонів) та київське "Динамо" (ЛЧ або Ліга Європи). До речі, кияни близькі до вильоту з ЛЧ після поразки від "Зальцбурга" у першій грі (0:2). "Дніпро-1" через фінансові проблеми сезон так і не почав, а "Полісся" не впоралося з "Олімпією" зі Словенії (0:2, 1:2) у відборі ЛК, залишивши турнір у своїй дебютній єврокампанії.