Новий клуб Довбика та турецький гранд: "Динамо" дізналося суперників по Лізі Європи

Київський клуб проведе щонайменше 8 матчів в основному етапі Ліги Європи

У п’ятницю, 30 серпня, у Grimaldi Forum у Монако відбулося жеребкування основного раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25. Напередодні тут пройшло жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів.

За підсумками цифрового жеребкування київське "Динамо" зіграє з такими суперниками: "Рома", "Лаціо", "Ференцварош", "Реал Сосьєдад", "Вікторія" Плзень, "Галатасарай", РФШ, "Гоффенхайм". Про це повідомляє "Телеграф".

Додамо, що ЛЄ, як і ЛЧ, цього сезону проходитиме в оновленому форматі. Усі матчі загального етапу проводяться в системі єдиної ліги (36 команд), відповідно до якої кожен клуб проводить по одній грі з вісьмома різними суперниками — чотири вдома та чотири на виїзді. Суперники кожної команди, а також те, де проходитиме матч — вдома чи на виїзді, визначається шляхом жеребкування. Кожна команда отримує по два суперники з кожного кошика та грає з одним суперником з кожного кошика вдома, а з іншим – на виїзді.

У плей-оф вийдуть перші 8 команд, а команди, що посіли місця з 9 по 24, гратимуть стиковий раунд за місце у плей-оф. Переможця визначать за олімпійською системою.

Нагадаємо, кияни розпочинали єврокубкову кампанію з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Спочатку Біло-Сині пройшли сербський "Партизан", двічі знищивши принципових суперників. У "домашній" грі було зафіксовано розгром з рахунком 6:2, а гостьова зустріч завершилася з рахунком 3:0 на користь української команди.

У 3-му відбірному раунді ЛЧ кияни пройшли шотландський "Рейнджерс". У першій грі Біло-Сині втратили перемогу на останніх секундах, зігравши внічию з рахунком 1:1, а у другій зустрічі "Динамо" було сильніше — 2:0.

У раунді плей-оф київський клуб не зумів пройти "Зальцбург". У першій грі кияни програли австрійцям з рахунком 0:2, а у другій було зафіксовано нічию — 1:1.