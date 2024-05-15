Гравець сезону у Ла Лізі: українець номінований на престижну премію

За приз з українцем поборються гравці "Реала", "Барселони" та інших клубів

Нападник "Жирони" та збірної України, найкращий бомбардир іспанської Ла Ліги Артем Довбик увійшов до десяти номінантів на премію Гравець сезону-2023/24 у Ла Лізі. Список номінантів з’явився за десять днів до кінця сезону, останній тур заплановано на 25 травня.

Список гравців опублікував офіційний сайт Ла Ліги. Окрім українця, претендентами на нагороду є: Джуд Беллінгем, Вінісіус Жуніор (обидва — "Реал" Мадрид), Антуан Грізманн ("Атлетіко"), Роберт Левандовскі ("Барселона"), Алейш Гарсія ("Жирона"), Іско ("Бетіс"), Такефуса Кубо ("Реал Сосьєдад"), Александер Серлот ("Вільярреал") та Кіріан Родрігес ("Лас-Пальмас").

Довбик у нинішньому сезоні за "Жирону" зіграв 37 матчів у всіх турнірах, забив 20 голів (усі у чемпіонаті), віддав 9 результативних передач. 26-річний дебютант Прімери очолює список бомбардирів, на один гол випереджаючи Беллінгема з Серлотом і на три Левандовські.

Результативна гра українця допомогла "Жироні" піднятися на досі небачену висоту. Скромний каталонський клуб, який раніше ніколи не фінішував вище 10-го місця, достроково забезпечив собі путівку до Ліги чемпіонів.

Український форвард чотири рази цього сезону визнавався гравцем місяця в "Жироні" — у листопаді та грудні 2023 року, а також у січні та березні 2024-го. Також форвард став найкращим гравцем Ла Ліги у грудні.

Цьогорічний контракт Довбика з "Жироною" розрахований до 2028 року. Клуб активно працює над новою угодою для Артема, в якій має намір прописати гарантовану суму викупу гравця у розмірі 100 мільйонів. При цьому, за наявною інформацією, зараз клаусула українського форварда є відносно невеликою і становить менше 30 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Довбик забив "Барселоні" і зробив "Реал" чемпіоном Іспанії.