"Оце спека": дружина футболіста збірної України влаштувала гарячу фотосесію

Дівчина блиснула фігурою у відвертому вбранні

Дружина українського футболіста "Шахтаря" Валерія Бондаря Дар’я Савіна порадувала своїх підписників черговою гарячою фотосесією. Телеведуча, журналістка і модель часто публікує яскраві знімки.

Цього разу Савіна "підірвала" Instagram пікантною фотосесією. Дар'я постала перед об’єктивом фотокамери у чорному відвертому вбранні.

"Магія не може покинути тебе, коли це ти", — коротко прокоментувала знімки Савіна.

Дар’я Савіна

"Красуня", "Яка ж ви sexy", "Неймовірна", "Як завжди дуже красива, пані Дар'я", "Сексуальна", "Спека", — пишуть користувачі в коментарях.

Нагадаємо, Валерій та Дар’я узаконили свої стосунки у липні 2021 року. Обидва розвивають свої кар’єри, причому обидва — у "Шахтарі", де Бондар грає на позиції центрального захисника, а Савіна є ведучою у донецькому клубі.

Бондар останнім часом не викликається до збірної України. На його рахунку чотири гри за головну команду країни.

Раніше повідомлялося, що дружина захисника "Шахтаря" та збірної України Юхима Коноплі Анастасія поділилася гарячими знімками з фотосесії. До цього яскраві фото з відпочинку у Греції опублікувала дружина хавбека Гірників та національної команди Георгія Судакова Ліза.