Втілення жіночності та сексуальності: дружина Луніна забула одягнути спідню білизну (фото)

Українка знялася у відвертій фотосесії

Дружина воротаря збірної України та мадридського "Реала" Андрія Луніна Анастасія Томазова знову порадувала шанувальників відвертою фотосесією. Цього разу дівчина позувала в костюмі, щоправда, забувши про спідню білизну.

Відповідні знімки Анастасія опублікувала на своїй сторінці в Instagram. За кілька днів фото зібрало десятки тисяч вподобайок та сотні захоплених коментарів.

Знімки були зроблені у Мадриді (Іспанія). На них дружина воротаря збірної України позує у літньому костюмі.

"Лунін — щасливчик", "Дуже красива дівчина", "Вогонь", "Я залипаю на ці фото, Анастасія, ти втілення жіночності, мудрості, сексуальності", "Краща", — пишуть у коментарях під фото.

Анастасія Томазова

Нагадаємо, Лунін разом із "Реалом" виграв Лігу чемпіонів 2023/24, після чого назвав дружину своєю "музою". Український футболіст пропустив фінальний матч проти "Боруссії" Д, хоча зіграв дуже важливу роль в успіху Вершкових у плей-оф турніру. Також український воротар пропустив матч за Суперкубок УЄФА проти італійської "Аталанти", в якому Королівський клуб здобув впевнену перемогу з рахунком 2:0.