"Потрібна показова прочуханка": футболіст збірної України залишив команду на Євро заради ночі з дружиною

Гравця не покарали, а навіть заохотили виходом у старті

Один із футболістів збірної України залишив розташування національної команди на чемпіонаті Європи в Німеччині та провів ніч із дружиною у сусідньому готелі. Тренерський штаб Сергія Реброва включив гравця у стартовий склад на поєдинок проти Румунії (0:3).

Про це повідомив співведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський на однойменному YouTube-каналі. За словами журналіста, Ребров не впорався з гравцями збірної, а в цьому випадку тренер замість показової прочуханки включив футболіста у старт.

"З того, що я знаю, що багато хто знає у футбольному світі, не може бути ситуації, коли гравець перед першою офіційною грою у фінальній частині Євро йде, коли є заїзд, йде до сусіднього готелю на зустріч зі своєю дружиною і там залишається на ніч. Цього не може бути.

Якщо це відбувається, у будь-якій нормальній збірній, наприклад Іспанії, Італії, Німеччині, відбувається показова прочуханка, швидше за все цього гравця відправлять додому.

У нас ситуація така, що гравець виходить на поле у стартовому складі після цього", – розповів Співаковський.

Нагадаємо, збірна України невдало стартувала у Лізі націй. У першому турі албанці сенсаційно здолали українців із рахунком 2:1. Після поразки від чехів (2:3) українські вболівальники закидали гравців збірною сміттям.