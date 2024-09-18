Один новий міністр дуже здивував "слуг народу": джерела про те, як нардепів вмовили голосувати

Нардепи швидко знаходили спільну мову щодо підтримки того чи іншого кандидата в міністри

На тлі кадрових перестановок у Кабінеті міністрів України Офісу президента було важливо уникнути неконтрольованого бунту та проводити бесіди всередині фракції. Роль комунікаторів виконували голова фракції СН Давид Арахамія та віцеспікер Ради Олександр Корнієнко.

Про це сказали джерела "Телеграфа" у матеріалі: "За крок від бунту? Як Банкова домовлялася з Радою щодо Кабміну і якого голосування бояться нардепи".

Один із депутатів розповів виданню, що саме Корнієнко та Арахамія добре знають слабкі місця своїх колег. Завдяки цьому вони швидко знаходили спільну мову щодо підтримки того чи іншого кандидата в міністри.

"За 5 років вони вивчили депутатів як облуплених: хтось більш "понятійний", хтось більш філософського характеру, комусь хочеться їздити за кордон на якісь зустрічі, а комусь до дітей. Комусь достатньо, щоб його просто вислухали ", — сказав джерело.

Зазначається, що певне нерозуміння було у депутатів з аграрного комітету. Вони сподівалися, що міністром буде призначено Тараса Висоцького. Він керував відомством у статусі тимчасово виконуючого обов'язки.

"Але через його кримінальну справу в ВП переграли ситуацію, — зазначає співрозмовник "Телеграфа". — Для всіх несподіваною стала кандидатура Віталія Коваля (екскерівника Фонду держмайна. — Ред.). Корнієнко та Арахамія пояснили депутатам, що у них не той комітет, який може пустувати. Тому їм краще спокійно підтримати нового міністра", — підкреслило джерело видання.

Нині досі багато представників фракції не розуміють, чому, наприклад, Віталія Коваля відправили керувати аграрним міністерством, адже це не його напрямок.

"Ніколи від нього ні слова не чув про кукурудзу. Може, щось змінилося. А може він відчув, що у Фонді держмайна сильно "пахне смаженим" і там нічого не зробиш і не заробиш", — ділиться з "Телеграфом" співрозмовник у СН.

Коваля пов’язують із Тимуром Міндічем, співвласником "Кварталу 95". Також нового міністра називають креатурою голови ОП Андрія Єрмака.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку вересня поточного року в Кабміні розпочалися кадрові зміни. Так, наприклад, у вівторок, 3 вересня, у відставку подали міністр юстиції Денис Малюска, голова Мінстратегпрому Олександр Камишин, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, віцепрем'єр з питань євроінтеграції Ольга Стефанишина та віцепрем'єр Ірина Верещук. Наступного дня це зробив глава МЗС Дмитро Кулеба.