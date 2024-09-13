Дружина футболіста збірної України засвітила пишні груди в бюстгальтері (фото)

Дівчина часто публікує гарячі знімки в соцмережах

Дружина захисника "Шахтаря" та збірної України Юхима Коноплі Анастасія поділилася гарячими знімками з фотосесії. Напередодні Юхим разом із національною командою невдало виступили у Лізі націй УЄФА.

Відповідні фото Анастасія опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дружина футболіста для фотосесії вбралася в сріблястий костюм у паєтках, при цьому засвітила пишні груди в чорному бюстгальтері та довгі ноги.

"Здається, ми почали забувати", — підписала знімок Анастасія.

"Красивіше її ви вже не знайдете, "Це тебе викрав Прометей у Гефеста?", "Вогонь", "Це готова обкладинка журналу", "Навіть через фото відчувається ця енергетика", "Не відволікай Єфима перед матчами", — пишуть користувачі.

Юхим одружився з Анастасією у березні 2022 року. Пара виховує доньку Анну-Аврору, яка народилася у грудні того ж року.

Нагадаємо, Синьо-жовті невдало стартували у Лізі націй. У першому турі албанці сенсаційно здолали українців із рахунком 2:1. А після поразки від чехів (2:3) українські вболівальники закидали гравців збірної сміттям.