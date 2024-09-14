"А як же гроші на ЗСУ?": Українська держкомпанія вирішила спонсорувати футбольний клуб під час війни

У мережі не всі зраділи держфінансуванню футбольного клубу

Компанія "Укрнафта" розпочала фінансову підтримку клубу "Нафтовик" з Охтирки (Сумська область), який виступає в аматорській лізі. Напередодні в компанії стався скандал.

Відповідну заяву "Укрнафти" наводить пресслужба компанії у Facebook. За інформацією джерела, державна компанія надасть фінансову підтримку клубу. Кошти будуть направлені на утримання клубу.

"Підтримка ФК "Нафтовик" є важливою не лише для відновлення футбольних традицій Охтирки, але і для підвищення морального духу наших співробітників. Багато гравців команди – це працівники UKRNAFTA, і їхній успіх на футбольному полі відчутно впливає на настрій та мотивацію в нашій компанії. Це можливість підняти бойовий дух колективу та показати, що навіть у найскладніші часи важливо зберігати єдність та підтримку", — йдеться у заяві компанії.

На цей час "Нафтовик" виступає у чемпіонаті України серед аматорів, а також у чемпіонаті та Кубку Сумської області.

У мережі розкритикували "Укрнафту" за такий розподіл коштів. Користувачі пишуть, що компанія насамперед має допомагати армії, а у мирний час можна буде зайнятися і футболом.

Раніше повідомлялося про скандал у збірній України з футболу. До речі, наша команда невдало стартувала у Лізі націй. У першому турі Албанія сенсаційно здолала Україну з рахунком 2:1. Після поразки від Чехії (2:3) українські вболівальники закидали гравців національної команди сміттям.