"Нас не перемогти": вчинок паралімпійця захопив українців
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Український пара спортсмен відзначився благородним вчинком
Український плавець Ярослав Денисенко приєднався до масштабного збору відомого активіста Сергія Стерненка, щоб допомогти ЗСУ. Паралімпієць віддасть свою золоту медаль Парижа одному з донаторів, якого визначать випадковим чином.
Про це повідомив Стерненко на своїй сторінці в Instagram. На Паралімпіаді-2024 Денисенко виграв дві золоті медалі та "бронзу".
"Я питав його, чи він впевнений, усе ж золото – дуже вагомий здобуток для будь-якого спортсмена. Ярослав відповів, що це його обовʼязок – віддячити нашим військовим за захист України.
Особисто я б навіть якби виграв, лишив би медаль Ярославу. Це мега вчинок з його боку", — написав Стерненко.
У мережі вчинок спортсмена викликав справжнє захоплення.
"Свята богоугодна справа", "Це неймовірний вчинок", "Українців не перемогти! Це просто не можливо", "Ось це чемпіон", "Безцінний вчинок! Пишаюся українцями", — пишуть користувачі.
Нагадаємо, на Паралімпійських іграх у Парижі збірна України посіла 7-ме загальнокомандне місце. Збірна України виграла 82 медалі.