"Нас не перемогти": вчинок паралімпійця захопив українців

Український пара спортсмен відзначився благородним вчинком

Український плавець Ярослав Денисенко приєднався до масштабного збору відомого активіста Сергія Стерненка, щоб допомогти ЗСУ. Паралімпієць віддасть свою золоту медаль Парижа одному з донаторів, якого визначать випадковим чином.

Про це повідомив Стерненко на своїй сторінці в Instagram. На Паралімпіаді-2024 Денисенко виграв дві золоті медалі та "бронзу".

"Я питав його, чи він впевнений, усе ж золото – дуже вагомий здобуток для будь-якого спортсмена. Ярослав відповів, що це його обовʼязок – віддячити нашим військовим за захист України.

Особисто я б навіть якби виграв, лишив би медаль Ярославу. Це мега вчинок з його боку", — написав Стерненко.

Ярослав Денисенко та Сергій Стерненко

У мережі вчинок спортсмена викликав справжнє захоплення.

"Свята богоугодна справа", "Це неймовірний вчинок", "Українців не перемогти! Це просто не можливо", "Ось це чемпіон", "Безцінний вчинок! Пишаюся українцями", — пишуть користувачі.

Нагадаємо, на Паралімпійських іграх у Парижі збірна України посіла 7-ме загальнокомандне місце. Збірна України виграла 82 медалі.