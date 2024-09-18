Російська фігуристка переплюнула дружину Пєскова: стільки грошей у Путіна ще ніхто не просив

Олімпійська чемпіонка зуміла здивувати всіх

Знаменита російська фігуристка, олімпійська чемпіонка-2018 Аліна Загітова запросила президентський грант на проведення льодового шоу "Червоні вітрила" у Санкт-Петербурзі. Напередодні подібний грант попросила у президента РФ Володимира Путіна Тетяна Навка, дружина прессекретаря глави Кремля Дмитра Пєскова.

Загітова, на відміну від Навки та інших, запросила 100% від суми шоу (74 798 618 рублів — близько 34 млн грн). Відповідну заявку опубліковано на сайті Президентського фонду культурних ініціатив.

Метою проєкту зазначено "формування інтересу до творів великої російської класичної літератури та російської мови через яскраве льодове шоу "Червоні вітрила", що запам’ятовується, за мотивами однойменної повісті-феєрії Олександра Гріна "Червоні вітрила".

У мережі зі сміхом сприйняли цю новину. Ніхто не очікував, що молода фігуристка обскаче в зухвалості і Навку, і Плющенка, і Авербуха, які за допомогою держбюджету РФ покривають лише частину витрат на свої льодові шоу.

Нагадаємо, Загітова офіційно підтримала президента РФ Володимира Путіна на минулих президентських виборах у Росії. Днями Аліна з’явилася на контрольних прокатах у Росії безглуздому вбранні.