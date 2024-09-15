Фаворитка Путіна була неоригінальною: у Росії юні спортсмени спихають провину за допінг на дідусів та бабусь

У Росії стурбовані допінг-скандалами навколо неповнолітніх спортсменів

Генеральний директор Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) Вероніка Логінова стривожена сплеском допінг-скандалів навколо неповнолітніх росіян. Наприклад, російська фігуристка Каміла Валієва нещодавно отримала тривалу дискваліфікацію.

Відповідну заяву Логінової наводить ТАСС. На цей час у Росії у 16 дискваліфікованих спортсменів термін покарання розпочався, коли їм не виповнилося ще 18 років.

Примітно, що багато юних допінгістів намагаються спихнути провину за порушення антидопінгових правил на своїх дідусів та бабусь. Наприклад, сторона Валієвої наполягала на тому, що заборонена речовина потрапила в організм спортсменки через загальний посуд, в якому могли бути розчинені ліки дідуся.

"Вважаю обурливою ситуацію, коли у більш ніж півтора десятка неповнолітніх спортсменів у пробах були виявлені заборонені субстанції. Причому йдеться не тільки про фігурне катання, а й про цілу низку інших видів спорту.

Як не сумно про це говорити, але практично у всіх випадках порушення антидопінгових правил дітьми фігурує оточення спортсмена, і особливо їхні бабусі та дідусі”, – сказала Логінова.

Нагадаємо, після Олімпіади-2022 у Пекіні, де стало відомо про допінг Валієвої, глава Кремля провів зустріч з російськими олімпійцями, на якій заявив, що хоче привітати 16-річну спортсменку з днем народження в неформальній обстановці. Пізніше стало відомо, що президент РФ подарував Камілі шовкову хустку, через що юну фігуристку почали називати новою фавориткою Володимира Путіна.

Виступ Валії на Олімпіаді-2022

У 2024 році Валієва була визнана винною в порушенні допінг-правил, через що РФ втратила "золото" у командному турнірі з фігурного катання на Іграх. Неймовірно, але після цього допінгістка стала національним героєм у Росії. Фігуристка сиділа поруч із Путіним на церемонії відкриття "Ігор майбутнього", а в Кремлі визнали, що президент РФ особисто підтримує спортсменку. Каміла у відповідь підтримала Путіна на президентських виборах, після чого у неї з’явилося власне шоу на головному каналі РФ.