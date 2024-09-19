"Ребров — геній": збірна України після двох провалів дізналася місце в рейтингу ФІФА

У мережі зі сміхом сприйняли "успіх" національної команди

Міжнародна федерація футболу (FIFA) поновила рейтинг національних збірних після вересневих поєдинків. Синьо-жовті у вересні провалили старт у Лізі націй УЄФА, двічі програвши командам, які знаходяться у рейтингу нижче.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ). Наша команда піднялася на один рядок і тепер займає 24 позицію у світі.

Серед європейських збірних Україна, як і раніше, 13-та, що на цю мить означає, що збірна України буде у другому кошику під час жеребкування європейського відбору на чемпіонат світу-2026.

Зазначимо, за підйом у рейтингу ФІФА українці повинні дякувати Австралії, яка поступилася Бахрейну і зіграла внічию з Індонезією. У мережі зі сміхом сприйняли цю новину. Користувачі з іронією називають головного тренера Синьо-жовтих Сергія Реброва "генієм". Зазначимо, після двох провалів журналісти та вболівальники заговорили про відставку фахівця, проте голова УАФ Андрій Шевченко підтримав Реброва.

Нагадаємо, збірна України на старті Ліги націй програла Албанії (1:2), після чого поступилася "Чехії" (2:3).