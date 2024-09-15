Довбик забив перший гол за "Рому": постраждала команда Маліновського (відео)

Український футболіст забив дебютний гол у новому клубі

У неділю, 15 вересня, нападник "Роми" та збірної України Артем Довбик забив свій перший гол у складі Вовків. Українець цього літа перейшов у клуб із Серії А з іспанської "Жирони".

У гостьовому матчі 4-го туру чемпіонату Італії сезону 2024/24 проти "Дженоа" Артем відкрив рахунок у грі. Про це повідомляє "Телеграф".

На 37-й хвилині поєдинку Довбик, уникнувши офсайда, добив м’яч у ворота після невдалого сейву воротаря господарів Голліні. Арбітри довго розглядали епізод за допомогою VAR, але таки зарахували взяття воріт. Таким чином, Довбик забив свій дебютний гол у чемпіонаті Італії.

Додамо, що півзахисник "Дженоа" українець Руслан Маліновський не потрапив у стартовий склад на гру проти "Роми". Перед цим матчем "Рома" з 2 очками йшла на 17-й позиції, "Дженоа" з 4 балами була 11-ю.

Нагадаємо, Довбик міг перейти у мадридський "Атлетіко" цього літа, але "Рома" запропонувала українцеві кращі умови. До речі, Артем був номінований на звання найкращого гравця сезону в Ла Лізі, адже став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії.