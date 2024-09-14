"Росію підтримують дедалі більше країн": у РФ націлилися на ЧС-2026 у США

У Росії заявили, що їх підтримують у питанні повернення у міжнародний футбол

Президент Російського футбольного союзу (РФС) Олександр Дюков заявив, що є ймовірність участі збірної Росії у ЧС-2026. У березні 2022 року Міжнародна федерація Футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення.

Відповідний коментар Дюкова наводить "Матч ТВ". Додамо, що жеребкування європейського відбору ЧС-2026 відбудеться у грудні 2024 року.

– Виходячи з вашої інтуїції та досвіду, на який рік ми можемо розраховувати після повернення? Чемпіонат світу в Америці – яка ймовірність того, що ми там будемо?

– Давайте не називатимемо конкретний час повернення. Імовірність опинитися на ЧС-2026 також є, подивимося, час покаже.

– У вас є розуміння, що більше країн починає нас підтримувати?

– Так, справді, з кожним місяцем кількість країн, які підтримують нас, зростає.

– Трансфери наших гравців до закордонних клубів можуть якось позитивно вплинути на ситуацію?

– Безперечно, це фактор, який враховується. Але все-таки він другорядний. Хоча певне сприятливе тло ці переходи створюють. При цьому я вже неодноразово говорив, що я хотів би бачити кращих російських гравців у РПЛ.

Нагадаємо, Росії критично важливо, щоб УЄФА зняв свій бан, тоді ФІФА скасує санкції автоматично. У 2023 році УЄФА вирішив допустити юнацькі збірні Росії U-17 до міжнародних турнірів. Однак це спровокувало бурхливу реакцію у європейських країнах. У результаті Союз скасував своє рішення, що викликало істерику до РФ.