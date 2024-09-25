Колишню наречену Кличка знову запідозрили в алкоголізмі: як зараз виглядає Гайден Панеттьєрі (фото)

У жінки вже були проблеми з алкоголем

Гайден Панеттьєрі, американська актриса, співачка, колишня наречена та мати доньки легенди боксу Володимира Кличка, нещодавно дала відверте інтерв’ю журналу People. Напередодні "Доктор сталевий молот" дав прогноз на реванш Усик — Ф’юрі.

У мережі запідозрили Гайден у зловживанні алкоголем чи вживанні наркотиків. Все через дивну поведінку Панеттьєрі під час бесіди з журналістом. Користувачі масово пишуть People, щоб журнал прибрав інтерв’ю.

На це довелося відреагувати самій актрисі. Гайден на своїй сторінці в Instagram пояснила, що була просто "виснажена" і "не спала дві ночі" після того, як одній з її собак довелося робити екстрену операцію. Крім того, в інтерв’ю вона вперше публічно говорила про смерть брата, який помер у віці 28 років через проблеми із серцем у 2023 році, через що вона сильно переживає досі.

Кар’єра Гайден знову йде вгору. Незабаром на екрани вийде фільм Amber Alert, де вона зіграла головну роль.

Нагадаємо, Панеттьєрі та Кличко зустрічалися з 2009 по 2018 рік, хоча у їхніх стосунках була і тривала "перерва". У 2014 році у пари народилася дочка Кая-Євдокія. У 2018 році пара розлучилася, за словами Панеттьєрі, через її наркотичну залежність. Виховувати дочку взявся батько, Володимир та Гайден зберегли дружні стосунки.

Володимир Кличко з донькою

Як зараз виглядає Гайден Панеттьєрі:

Гайден Панеттьєрі

Нагадаємо, команда Олександра Усика перед поєдинком із Тайсоном Ф’юрі поскаржилася на покриття рингу, на якому проходив супербій. Примітно, що у 2015 році "Циганський король" перед боєм із Кличком поскаржився на надто м’яке покриття рингу в Німеччині. У результаті ринг замінили, і "Циганський король" завдав Кличку поразки. До речі, Усик переміг британця, зараз українець готується до реваншу.