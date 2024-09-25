Бывшую невесту Кличко вновь заподозрили в алкоголизме: как сейчас выглядит Хайден Панеттьери (фото)

У женщины уже были проблемы с алкоголем

Хайден Панеттьери, американская актриса, певица, бывшая невеста и мать дочери легенды бокса Владимира Кличко, недавно дала откровенное интервью журналу People. Накануне "Доктор стальной молот" дал прогноз на реванш Усик — Фьюри.

В сети заподозрили Хайден в злоупотреблении алкоголем или употреблении наркотиков. Все из-за странного поведения Панеттьери во время беседы с журналистом. Пользователи массово пишут People, чтобы журнал убрал интервью.

На это пришлось отреагировать самой актрисе. Хайден на своей странице в Instagram объяснила, что была просто "истощена" и "не спала две ночи" после того, как одной из ее собак пришлось делать экстренную операцию. Кроме того, в интервью она впервые публично говорила о смерти брата, который умер в возрасте 28 лет из-за проблем с сердцем в 2023 году, из-за чего она сильно переживает до сих пор.

Карьера Хайден вновь стремится вверх. Скоро на экраны выйдет фильм Amber Alert, где она сыграла главную роль.

Напомним, Панеттьери и Кличко встречались с 2009 по 2018 год, хотя в их отношениях был и длительный "перерыв". В 2014 году у пары родилась дочь Кайя-Евдокия. В 2018 году пара рассталась, по словам Панеттьери, из-за ее наркотической зависимости. Воспитывать дочь взялся отец, Владимир и Хайден сохранили дружеские отношения.

Владимир Кличко с дочкой

Как сейчас выглядит Хайден Панеттьери:

Хайден Панеттьери

Напомним, команда Александра Усика перед поединком с Тайсоном Фьюри пожаловалась на покрытие ринга, на котором проходил супербой. Примечательно, что в 2015 году "Цыганский король" перед боем с Кличко пожаловался на слишком мягкое покрытие ринга в Германии. В итоге ринг заменили, и "Цыганский король" нанес Кличко поражение. К слову, Усик победил британца, сейчас украинец готовится к реваншу.