Володимир Кличко підколов брата його легендарною цитатою, говорячи про реванш Усик — Ф’юрі

Доктор Сталевий Молот вважає, що Усик може нокаутувати Ф’юрі

Легенда боксу Володимир Кличко прокоментував майбутній реванш Олександр Усик — Тайсон Ф’юрі 2. До речі, нещодавно Усик подарував президентові України Володимиру Зеленському чемпіонський пояс, відібраний у "Циганського Короля" у першому поєдинку.

Відповідний коментар Володимира наводить LB.ua. Колишній боксер пожартував, що лише його брат Віталій може "подивитися у майбутнє". Це було посилання на знамениті слова його брата.

"Реванш Усика й Ф’юрі? Ми не можемо подивитися у майбутнє – так тільки мій брат може зробити. Я впевнений, що наступний поєдинок буде або дуже коротким, бо Олександр нокаутує Тайсона, або буде дуже довгим і складним для обох боксерів. Усик усього досягнув у крузервейті. Після переходу до надважкої ваги були сумніви щодо його сил, але він усім усе довів. Він увійде в історію боксу як один з кращих і найтехнічніших боксерів", – сказав Володимир.

Нагадаємо, у першому бою Усик рішенням більшості суддів переміг Ф’юрі. Реванш між найкращими супертяжами сучасності відбудеться у грудні 2024 року.