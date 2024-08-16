Перед Різдвом: названо остаточну дату бою-реваншу Усик — Ф’юрі

Повторний бій відбудеться у другій половині грудня

Голова Головного управління розваг Саудівської Аравії Турки Аль аш-Шейх підтвердив дату бою-реваншу між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBO та WBC у надважкій вазі українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф’юрі. Бій відбудеться у другій половині грудня.

"Ф’юрі — Усик 2 "Відновлення". 21.12.2024", — написав Аль-Шейх на своїй сторінці в Х. Раніше повідомлялося, що 21 грудня — найімовірніша дата, але не остаточна. Бій могли зрушити на кілька тижнів.

Зазначимо, що Ф’юрі був майже нокаутований у дев’ятому раунді першого бою, але уникнув поразки на той момент. У результаті британець поступився роздільним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф’юрі 114-113, Усик 114-113.

Усик завоював титул абсолютного чемпіона світу у бою з Ф’юрі, який відбувся 18 травня. Щоправда, потім він відмовився від титулу IBF і, таким чином, втратив титул абсолютного чемпіона світу. Усик записав відео, в якому звернувся до Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа, і повідомив, що дарує їм свій пояс. Тепер Джошуа та Дюбуа зможуть провести поєдинок за титул IBF. "Усім привіт. Ентоні та Даніель, слухайте, знаю, пояс IBF важливий для вас. Назвемо це моїм подарунком для бою 21 вересня", — зазначив Усик. І тепер, у бою Усик — Ф’юрі 21 грудня, буде розіграно чотири з п'яти найпрестижніших поясів у професійному боксі.

Як повідомляв "Телеграф" раніше Усик озвучив головну різницю між українцями та росіянами.