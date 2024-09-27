Образилася на Зеленського та поїхала в окупацію: куди зникла "Золота рибка" України Яна Клочкова (фото)

Колишня спортсменка живе в окупації та мовчить про війну

Чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова стала найтитулованішою зрадницею України. Колишня спортсменка після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну переїхала до окупованого Криму.

"Золота рибка" України цинічно мовчить про війну, жодного разу не засудивши РФ за агресію. Про це повідомляє "Телеграф".

Першим про зраду Клочкової заговорив радіоведучий та блогер Слава Дьомін. Саме він розповів, що у 2022 році Яна разом із сином виїхала з Києва до окупованого Криму, де досі мешкає з батьками. Яна не коментувала цієї інформації. Крім того, колишня спортсменка закрила доступ до своєї сторінки в Instagram і перестала оновлювати Facebook, при цьому Клочкова веде блог у російській соцмережі VK.

Яна Клочкова

Примітно, що у 2021 році Клочкова образилася на українську владу, зокрема на президента країни Володимира Зеленського. Яна поскаржилася, що її не запросили на святкування 30-х річниці Дня незалежності України. Тоді на урочисту церемонію запросили багатьох відомих спортсменів, а Сергій Бубка та Андрій Шевченко навіть отримали ордени із рук президента. Перед нею у зв’язку із цією ситуацією вибачився нардеп-спортсмен від "Слуги народу" Жан Беленюк.

Довідка: Яна Клочкова – одна з найтитулованіших спортсменок України, 5-разова медалістка Олімпійських ігор, багаторазова чемпіонка та призер чемпіонатів світу та Європи. За кар’єру встановила 50 рекордів України. У 2010 році народила сина Олександра від грузинського спортсмена та бізнесмена Левана Ростошвілі. З 2012 року виховує сина сама.

Нагадаємо, 2024 року українська фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан здобула шосту олімпійську медаль, вигравши "золото" у командному турнірі на Олімпійських іграх у Парижі. Таким чином, шаблістка побила досягнення Клочкової та стала найтитулованішою представницею України в історії Олімпіад.