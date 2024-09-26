Українська спортсменка підкорила Instagram пікантним фото у Карпатах

Спортсменка відпочиває після невдалого сезону

Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка спеціалізується на потрійному стрибку, відпочиває із чоловіком Михайлом Романчуком у Карпатах. Нещодавно українка повернулася до тренувань після травми.

Відповідні знімки спортсменка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На одному з фото Марина постала перед об’єктивом фотокамери топлес, спричинивши фурор у підписників. До речі, на блог легкоатлетки підписано понад 500 тисяч людей.

"Ось такий Random вийшов із найулюбленішого місця", — підписала знімки Бех-Романчук.

Марина Бех Романчук поділилася атмосферними знімками з відпочинку у Карпатах

"Вау", "Неймовірно красиво", "Начебто кадр з фільму", "Тут чудово все", "Ви класні", — пишуть у мережі.

На жаль, 2024 року травми переслідували Марину аж до Олімпіади, де українка не зуміла пройти кваліфікацію. Після головного старту року Марині поставили незручне питання, через що в Парижі стався скандал.

Нагадаємо, Бех-Романчук регулярно публікує гарячі фотки у соцмережах. Раніше легкоатлетка показала свою фігуру в купальнику із глибоким декольте, позуючи на САП-борді.