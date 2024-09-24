Футболісту збірної Росії дали майже 10 років в’язниці: не врятувало каяття та спортивне минуле

Колишній футбольний захисник отримав вирок суду

Знаменитий російський футболіст Олексій Бугаєв, який виступав за "Локомотив", "Краснодар" та "Торпедо", був засуджений на тюремний термін 9 років 6 місяців. До речі, чемпіонаті Росії з футболу перетворюється на лігу злочинців.

Прикубанським районним судом міста Краснодара Бугаєва визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.30 ч.5 ст.228.1 КК РФ. Про це повідомляє пресслужба судів Краснодарського краю.

За інформацією джерела, у жовтні 2023 року Бугаєв, отримавши смс-повідомлення з координатами розташування "закладки" з наркотичними засобами, забрав зі схованки наркотики (мефедрон) загальною масою 494,8 грама. Підсудний хотів збути наркотики, але його затримали правоохоронці.

У своїх свідченнях ексфутболіст заявляв, що не планував розповсюджувати наркотики, а хотів допомогти поліції викрити людей, які запропонували йому цим займатися. Проте пізніше Олексій визнав провину і покаявся у скоєному. Суд "пом’якшив" вирок через наявність у Бугаєва дитини, каяття, а також численних нагород за успіхи у спорті.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну всі російські клуби та збірні усунуті від міжнародних змагань до подальшого повідомлення ФІФА та УЄФА. Восени 2023 року УЄФА хотів повернути на міжнародну арену жіночу та чоловічу юнацькі збірні Росії (U-17), проте під загрозою бойкоту європейських країн Союз скасував своє рішення.