Російський гандболіст випадково підтвердив стереотип про "тупих спортсменів"

Росіянин поміркував на цю тему, але зробив тільки гірше

Російський гандболіст Гліб Калараш осоромився, коментуючи слова фігуристки з РФ Олександри Бойкової. Вона вважає, що більшість спортсменів — тупі, через що їм легше зосереджуватися на змаганнях.

Відповідний коментар Калараша наводить sport-express.ru. Гліб хотів похвалитися знанням іноземних мов, але не зміг чітко назвати, скільки їх знає.

"Нехай так вважає, я її не вважаю тупою, як і не вважаю в принципі всіх спортсменів тупими. Кожен, як кажуть, розумний у міру своїх можливостей. Неправильно гребти всіх під один гребінець.

Напевно, деякі спортсмени краще вміють уникати думок і фокусуватися на матчі чи прокаті. Але нечесно і неправильно називати велику кількість спортсменів тупими, це дуже гучна заява.

Ну ось я знаю чотири чи п’ять мов. Чи я тупий, чи це спростування тези? Не знаю. Роки йдуть — і ти можеш дотренуватися до кінця своїх років, не побувавши за кордоном", — сказав Гліб.

У мережі лише посміялися зі слів гандболіста. Користувачі жартують, що той не зумів дорахувати до п’яти, лише підтвердивши слова фігуристки.

Раніше повідомлялося, що олімпійська чемпіонка з фігурного катання Аліна Загітова (РФ) засвітилася на контрольних прокатах у Росії в безглуздому вбранні. Аліна офіційно підтримала президента РФ Володимира Путіна на президентських виборах.