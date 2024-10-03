Чемпіонка України живе та заробляє в Росії: куди зникла фігуристка Тетяна Волосожар і що говорить про війну

Колишня спортсменка має багато родичів в Україні

Уродженка Дніпра Тетяна Волосожар, як і її відоміша колега Тетяна Навка, змінила Україну на РФ. Щоправда, на відміну від дружини Дмитра Пєскова, фігуристка зробила це, бувши у статусі чотириразової чемпіонки України.

Зараз Волосожар живе в Росії й не помічає, як путінські війська обстрілюють Україну та її рідний Дніпро. Титулована фігуристка відкрила центр фігурного катання в Москві, а також бере участь у льодових шоу.

Волосожар до зміни громадянства виступала у парі зі Станіславом Морозовим, проте щойно той завершив кар’єру, поїхала у РФ. Найбільшого успіху спортсменка досягла на Олімпіаді в Сочі, де виграла 2 "золота" у парі з росіянином Максимом Траньковим. Також на її рахунку є перемоги на чемпіонатах світу та Європи. Тетяна вийшла заміж за Транькова, пара виховує трьох дітей.

Тетяна Волосожар та Максим Траньков

Тетяна Волосожар з дітьми

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Волосожар написала в Instagram "Ні війні", проте засудити РФ фігуристка не наважилася, воліючи мовчазно заробляти в країні-агресорі. У березні 2022 року Тетяна втратила бабусю. 90-річна жінка була змушена тікати з України через російські обстріли й невдовзі померла в Італії.

Через місяць після початку великої війни Волосожар опублікувала такий пост:

"Вчора був рівно місяць. Для кожного цей місяць про своє. Я не вчитель, щоб наставляти. Вважаю, що дорослі люди повинні вміти самі сприймати інформацію, аналізувати її та робити висновки. Кожен свої.

Не пророк, щоб дати прогноз про те, що на нас чекає. Не знаю, що буде навіть за годину, не те що завтра.

Я просто хочу, щоб сім’ї були разом. Діти були з батьками. Не було страху. Щоб було життя", — написала Тетяна.

З того часу Волосожар не порушує теми війни, фігуристка веде блог у соцмережах, розповідаючи про свою родину.

Як зараз виглядає Тетяна Волосожар

Тетяна Волосожар

Раніше генеральний директор Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) Вероніка Логінова розповіла про сплеск допінг-скандалів довкола неповнолітніх росіян. Багато юних спортсменів намагаються зіпхнути провину за порушення антидопінгових правил на своїх дідусів та бабусь. Наприклад, російська фігуристка Каміла Валієва нещодавно отримала тривалу дискваліфікацію.