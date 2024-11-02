Уместно ли во время войны тратить космические средства на соревнования? Олимпийская чемпионка объяснила

В 2021 году один из турниров стоил 9 млн грн

На фоне громкого скандала о стоимости проведения Чемпионата Украины по спортивной гимнастике, возникает много вопросов, в частности: уместны ли такие расходы во время третьего года войны и сколько соревнования стоят на самом деле.

Об этом рассказала одна из организаторов, олимпийская чемпионка Стелла Захарова в материале "Интервью с олимпийской чемпионкой, президентом Федерации спортивной гимнастики Украины Стеллой Захаровой".

По ее словам, вся процедура оплаты и формирования сметы любых соревнований стандартна и всегда была такой. Почему именно сейчас об этом активно пишут СМИ, Захарова не знает.

"Согласно законодательству все годы формирования сметы проходит по особой процедуре проведения тендеров, поскольку часто на это просто нет времени. Но почему именно сейчас эта процедура привлекла внимание журналистов, и почему именно о ней они говорят — а почему без тендера. Ну потому что законодательство такое", — говорит олимпийская чемпионка.

Она отмечает, что оплата соревнований очень бюрократическая процедура, сопровождающаяся кучей бумаг. Но когда журналистам предоставили доступ к одному 60-листному документу, они о нем ничего не написали. Начали искать куда делись купленные планшеты и почему ноутбуки другого бренда

"Но почему-то в этом расследовании не указано, что по факту были использованы более современные ноутбуки, с лучшими показателями. А планшеты, тоже указанные в документах, были использованы как резервный или дублирующий вариант в случае возникновения проблем с системой судейства (выключение света, например) и в качестве шпаргалки для некоторых судей", — объясняет Захарова.

По ее словам, следует обратить внимание, что из 39 судей не все умеют пользоваться планшетами, поэтому их было 30. Что касается поставки ноутбуков, то заказали более мощные, чем в технической задаче.

Какие деньги тратят на чемпионаты?

По словам Захаровой, еще в 2021 году стоимость одного турнира составляла примерно 9 млн грн с учетом курса, однако эти цены изменились.

"Можно посмотреть на суммы, которые выделяются на другие соревнования, тренировки, выезды, в том числе олимпийского уровня – мы увидим, что наш Чемпионат стоил даже дешевле по некоторым пунктам. Это же открытая информация", — говорит она.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в молодости выглядела оскандалившаяся с ЧУ легенда спорта Стелла Захарова.