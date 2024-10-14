Гаряча українська тенісистка заліковує травму у бікіні (фото)

Спортсменка приймає сонячні ванни на березі Середземного моря

Перша ракетка України Марта Костюк (№ 17 WTA) через травму пропустить турніри WTA 500 у Токіо (Японія) та Нінбо (Китай). Чвертьфіналістка Олімпійських ігор у Парижі вирушила "заліковувати" травму лівого стегна у Монте-Карло (Монако).

Відповідні знімки Марта опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Також спортсмена розмістила відео, на якому вона пливе на САП борді у бікіні.

"Спокійна вода і розум", — підписала знімки Костюк. У мережі із захопленням сприйняли нове активне захоплення Марти. Користувачі захоплені фігурою спортсменки.

Марта Костюк на відпочинку

"Насолоджуйся відпусткою королева краси", "Ти така красива", "Марта насолоджується заслуженим відпочинком після чудового сезону", "Марта виглядає приголомшливо де завгодно", "Найкрасивіша дівчина в Турі", — пишуть у мережі.

Нагадаємо, Костюк знялася у відвертій фотосесії для журналу Vogue. А на Турнірі Великого Шлему "Вімблдон-2024" українка виступала у своїй "весільній сукні" і дійшла до 1/8 фіналу. Головний дизайнер бренду Wilson Джоель Майкалофф поділилися історією створення вбрання спортсменки, яке отримало назву "Марта".