"Чарівна": Світоліна знялася для модного журналу (фото)

Тенісистка у вільний час підробляє моделлю

Відома українська тенісистка Еліна Світоліна знялася для журналу L’Officiel Ukraine і навіть потрапила на обкладинку осіннього випуску. До речі, нещодавно спортсменка відсвяткувала ювілей.

Відповідні знімки Еліна опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Тенісистка поділилася кількома кадрами зі зйомок.

"Люблю свій осінній лук", — підписала знімки Світоліна.

Еліна Світоліна

"Красуня", "Пожежа", "Дуже гарненька", "Дивовижна та чарівна", — у мережі із захопленням сприйняли фото зі спортсменкою.

Зазначимо, у 2024 році Світоліна зіграла у фіналі турніру WTA 250 в Окленді, вийшла до чвертьфіналу "Вімблдону" та у четверте коло Australian Open, US Open та "Ролан Гаррос". Додамо, що на Олімпійських іграх у Парижі Світоліна була прапороносцем збірної України.

Нагадаємо, у серпні 2024 року Світоліна обіграла представницю Вірменії Еліну Аванесян (6:4, 6:3). Після матчу українка не потиснула руку суперниці, яка раніше грала за РФ. Восени тенісистці зробили операцію на нозі, а у жовтні вона зробила перші кроки після хірургічного втручання.