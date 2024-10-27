Донька легенди українського спорту виграла свій перший турнір у тенісі

Юна українка оформила перемогу у своєму першому фіналі

У неділю, 27 жовтня, українка Дар’я Єсипчук, яка займає 1075-е місце в рейтингу WTA, перемогла француженку Лаю Патретич (№1076 WTA) у фіналі тенісного турніру ITF W15 у Монастірі (Туніс). Єсипчук є дочкою уславленої української легкоатлетки Інеси Кравець.

Про дебютну перемогу 19-річної Дарії повідомляє пресслужба Федерації тенісу України в Instagram. Цей успіх став першим для Єсипчук в одиночному розряді, раніше вона виграла чотири парні титули ITF у 2023 році.

У фіналі Дар’я розгромила француженку з рахунком 6:0, 6:1. Зустріч тривала трохи понад годину. Єсипчук програла один гейм на своїй подачі та зробила шість брейків. За перемогу в Монастірі українка отримає 2352 долари призових та 15 рейтингових очок. До речі, наша тенісистка не програла жодного сету на змаганнях у Тунісі.

Нагадаємо, 5 жовтня Інесі Кравець виповнилося 58 років. Понад чверть століття їй належав світовий рекорд у потрійному стрибку (15,50 м). Це досягнення було побите лише на Олімпіаді у Токіо венесуельською спортсменкою Юлімар Рохас (15,67 м).

Інеса Кравець. Фото: Getty Images

Раніше повідомлялося, що відома українська тенісистка Еліна Світоліна знялася для журналу L’Officiel Ukraine і навіть потрапила на обкладинку осіннього випуску. До речі, нещодавно спортсменка відсвяткувала ювілей.