В українській гімнастиці пролунав новий скандал: олімпійський чемпіон жорстко наїхав на Федерацію

Іменитий спортсмен розповів про проблеми у збірній України

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв жорстко розкритикував роботу віцепрезидентки Федерації гімнастики України Стелли Захарової. Напередодні ЗМІ провели розслідування, згідно з яким при організації чемпіонату України-2024 могла бути корупційна складова. Цей турнір організовувала Захарова.

Відповідний пост Верняєв опублікував у Facebook. Олег згадав про ЧУ-2024, а також розповів про інші проблеми, з якими зіткнувся під час взаємодії із Федерацією.

"Я більше не можу мовчати. Я у збірній України з 2010 року, і за весь цей час не пам’ятаю корумпованішого і жахливішого віцепрезидента федерації, ніж зараз. Постійні перешкоди, палиці в колесах, допомогу блокують, ініціативи гальмують", — написав Верняєв.

Олег Верняєв перервав мовчання

Додамо, що у мережі підтримали Олега. Користувачі вважають, що ситуація в українському спорті відображає загальний стан справ із корупцією в країні.

Нагадаємо, Верняєв не вперше критикує Федерацію. Перед Олімпіадою-2024 він пройшовся по організації через нестачу чешок. Захарова відповіла на випад олімпійського чемпіона. Більше на тему можна прочитати в матеріалі "Телеграфа": Інтерв’ю з олімпійською чемпіонкою, президенткою Федерації спортивної гімнастики України Стеллою Захаровою.